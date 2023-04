Sicilia, due giovani salvano neonato seguendo istruzioni del 118

Due giovani insieme ai sanitari del 118 hanno salvato un bimbo di 7 giorni. E’ successo a PALERMO in via Centuripe, nel quartiere Borgo Nuovo. Il padre del neonato è uscito in strada con il piccolo che non respirava. “Sta morendo aiutatemi”, ha urlato”.

Un 24enne che si trovava nei pressi ha preso in braccio il bambino. Nel frattempo si è avvicinata la cugina. Il giovane ha avuto la prontezza di comporre il numero di emergenza e si è messo in contatto con i medici della sala operativa del 118.

Al telefono la cugina ha eseguito quello che le veniva detto per cercare di fare le manovre per cercare di far respirare il piccolo. Contemporaneamente è stata inviata un’ambulanza con medico di rianimazione che in pochi minuti è arrivata. Fortunatamente le manovre eseguite hanno consentito al bimbo di resistere fino all’arrivo del medico che l’ha stabilizzato e lo ha trasportato al pronto soccorso pediatrico di Villa Sofia.

“E’ stata un’esperienza incredibile – racconta la donna – Sono stati momenti molti forti e pieni di tensione. E stato bellissimo riuscire a salvare insieme ai medici il neonato