Scontro tra auto e monopattino elettrico: ragazzo di 15 anni perde la vita

Un ragazzo di 15 anni è morto seguito dell’impatto tra il suo monopattino elettrico sul quale stava percorrendo un tratto di strada e un’automobile che procedeva nello stesso senso di marcia del ragazzo.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, il ragazzo stava viaggiando in monopattino quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da una vettura che procedeva nello stesso senso di marcia guidata da un 23enne.

In queste ore gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. Al momento l’automobilista sarebbe indagato per omicidio stradale.