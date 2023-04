Pusher nascondeva droga in una lampadina a led installata in un portalampada: sequestrate 22 dosi di stupefacente

Dopo aver tentato di eludere invano i controlli antidroga della Polizia di Stato occultando lo stupefacente all’interno di una pallina di padel ed aver collocato bustine di zucchero cercando di farle passare per cocaina, gli spacciatori hanno pensato di nascondere la droga all’interno di una lampadina a led installata in un portalampada montato in un casotto in legno sito nella nota piazza di spaccio di Via Santi Amato.

Anche in questo caso le “furbizie” dei pusher non hanno ingannato l’occhio attento degli agenti del Commissariato di Ortigia che, dopo aver smontato la lampadina, hanno sequestrato 22 dosi di cocaina e 22 dosi di crack pronte per essere vendute agli assuntori della zona.