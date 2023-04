Ponte Stretto, Salvini: “Si farà, non capisco ottusità dei no”

“Il Ponte sullo Stretto di Messina si fara’. Non capisco il no di qualcuno a un’opera che fara’ si’ che l’Italia sara’ la prima al mondo. Siamo in una terra, l’Italia, piena di storia e bellezza, e se abbiamo la possibilita’ grazie ad ingegneri italiani ed aziende italiane straordinarie di fare un ponte a campata unica piu’ lungo, piu’ moderno, piu’ sicuro, piu’ green, piu’ sostenibile al mondo, non capisco l’ottusita’ dei no”.

Cosi’ il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della conferenza di Autostrade a Incisa, alle porte di Firenze. “Si fara’ – ribadisce Salvini – e da tutto il mondo verranno ad ammirare quello che e’ un diritto di siciliani e calabresi che da 60 anni sono presi in giro, ma sara’ anche uno sviluppo per l’Italia dal punto di vista infrastrutture, ingegneristico, economico e turistico unico al mondo”.