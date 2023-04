Palermo, il 6 maggio all’impianto sportivo “Ivanor” in programma la 1a edizione del “Calisthenics Race”

Con il patrocinio della Libertas, l’ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, la “Società Sportiva Dilettantistica Ivanor” di Palermo organizza la manifestazione denominata “Calisthenics Race”, la ginnastica di tendenza che sta conquistando sempre più appassionati. Ricco il programma delle gare che si svolgeranno il prossimo 6 maggio a Palermo con inizio alle ore 9 nella palestra dell’impianto sportivo “Ivanor” di via Marchese Ugo n.6.

Quattro le categorie in gara: Skill, Endurance, Pro e Entry Level. Il Calisthenics è una delle ginnastiche di tendenza che negli ultimi anni sta conquistando soprattutto i giovani. Spesso e volentieri, la disciplina sportiva Calisthenics si svolge all’aperto dove, in ampi spazi nel verde o in spiaggia, chi la pratica esegue esercizi sfidando ogni regola d’equilibrio anche con strumenti molto semplici come parallele, spalliera, sbarre o anelli sfruttando la sola forza del proprio corpo.

Imparentato con le basi della ginnastica artistica, oggi il Calisthenics è riconosciuto come uno degli sport “da strada” più praticati assieme al Parkour, l’altra spettacolare disciplina sportiva, nata in Francia a metà degli anni Ottanta, che prevede di attraversare in maniera veloce e in perfetto equilibrio un percorso pieno di ogni genere di ostacoli, insidie e rischi.