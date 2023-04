Padre muore d’infarto dopo un litigio, figlio si suicida per i sensi di colpa

Duplice tragedia a Fonzaso, in provincia di Belluno.

Un uomo di 50 anni, scomparso da casa dopo due giorni, si è suicidato in seguito alla morte del padre, colto da infarto davanti al figlio, dopo un litigio tra i due.

Secondo le prime ricostruzioni, il figlio si sarebbe suicidato a causa dei sensi di colpa. In seguito al decesso del padre si era infatti allontanato da casa ed era scomparso. Il suo corpo è stato ritrovato due giorni dopo ai piedi di un dirupo in località Pedesalto lungo un piccolo sentiero di accesso alla condotta dell’acqua. Gli uomini del soccorso alpino sono intervenuti per ricomporre la salma e trasportarla al carro funebre. L’intera comunità di Fonzaso è scossa da quanto avvenuto.

I due uomini lasciano la moglie e madre che nel giro di poche ore ha perso sia suo marito che il suo unico figlio.