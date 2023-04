Orsa Jj4, eventuale abbattimento con eutanasia

Per la modalità di abbattimento dell’orsa Jj4 “abbiamo individuato lo strumento dell’EUTANASIA. Non c’è l’idea dello sparo cruento se non in condizioni di immediato pericolo”. Lo ha detto Raffaele De Col, dirigente del Corpo forestale della Provincia autonoma, in conferenza stampa a Trento per fare il punto sulla cattura dell’orsa Jj4, rispondendo a una domanda su come potrebbe venire uccisa Jj4.

L’orsa, su cui pende un’ordinanza di abbattimento sospesa dal Tar, è stata individuata come responsabile dell’aggressione mortale al runner Andrea Papi nei boschi di Caldes.