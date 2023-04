Michele Mancuso (FI): “Ospedale Mussomeli riapertura sala operatoria, piena efficienza entro l’8 maggio”

Finalmente l’attesa disposizione della direzione strategia aziendale che da il via alla riapertura della sala operatoria a Mussomeli. Da venerdì al massimo lunedì 8 maggio si riparte con la piena efficienza della chirurgia a Mussomeli, così anticipa l’onorevole Michele Mancuso dopo un incontro sulla questione relativa al pieno funzionamento dell’ospedale Longo.

“Gli ospedali di periferia rappresenta un presidio necessario è fondamentale per i piccoli comuni interni. Dobbiamo adoperarci tutti per il buon funzionamento anche quando altri lavorano per ridurne efficienza ed efficacia. Sono certo che nei prossimi mesi molte cose torneranno a funzionare meglio e più di prima. La salute dei cittadini è prioritaria ad ogni azione politica sul territorio”.