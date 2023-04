L’ex M5s Cancelleri alla convention di Forza Italia a Palermo, Schifani: “È stato avversario con stile”

Giancarlo Cancelleri, ex vice ministro delle infrastrutture che ha recentemente lasciato il M5s, stamane e’ presente alla convention organizzata da Forza Italia al teatro Politeama, a Palermo, per tracciare un primo bilancio dell’attivita’ svolta dal gruppo parlamentare azzurro all’Ars insieme al governo regionale. Proprio nei giorni scorsi l’ex esponente grillino avevano spiegato le ragione dell’addio al movimento di cui e’ stato tra i riferimenti, soprattutto in Sicilia. Cancelleri e’ seduto in seconda fila, alle spalle del presidente della Regione, Renato Schifani.

“Forza Italia è un partito aperto, accolgo con piacere Giancarlo Cancelleri. E’ stato un avversario di Musumeci, ma l’ha fatto con stile. Nel suo ruolo di vice ministro e sottosegretario ha dimostrato di fare gli interessi della Sicilia”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha annunciato in modo ufficiale l’ingresso nel partito dell’ex leader siciliano del M5s. Alle parole di Schifani, pronunciate nel corso del suo intervento alla kermesse di Forza Italia, è scattato un applauso: Cancelleri si è alzato, salutando e ringraziando.