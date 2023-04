Italia, 2022: gli ultracentenari sono 22mila, negli ultimi 20 anni il numero è triplicato

Il numero stimato di ULTRACENTENARI (100 anni di età e più) raggiunge nel 2022 il suo più alto livello storico, sfiorando la soglia delle 22mila unità, oltre 2mila in più rispetto all’anno precedente. Lo rileva l’Istat nel rapporto ‘Indicatori demografici – Anno 2022’.

Nel corso degli ultimi 20 anni, grazie a un incremento di 15mila unità, il numero di ULTRACENTENARI è triplicato. È stato definitivamente superato il quinquennio 2015-2019, quando si è assistito a un temporaneo declino degli ULTRACENTENARI per via del graduale ingresso in tale contingente dei nati tra lo scoppio del primo conflitto mondiale e la pandemia da influenza spagnola, ovvero di soggetti non solo meno numerosi in origine, ma anche sottoposti a regimi di mortalità più rilevanti nel corso della successiva esistenza.