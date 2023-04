Il ministro Musumeci: “La regolamentazione dei flussi turistici è tema serissimo”

“Il tema della regolamentazione dei flussi turistici è serissimo, non riguarda solo la nostra nazione, in alcune aree con specifiche peculiarità il turismo di massa si è rivelato nocivo e dannoso non solo dal punto di vista economico”.

Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci oggi a Genova parlando dell’eccezionale afflusso turistico alle Cinque Terre. “C’è la necessità di trovare un punto di equilibrio – ha detto Musumeci -. Contiamo di arrivare entro qualche mese a una proposta nazionale di regolamentazione, però pensando alle isole minori che in alcuni casi in estate diventano invivibili in termini di saturazione e efficienza dei servizi. Credo che serva una regolamentazione senza operare discriminazione ai viaggiatori, il diritto allo conoscenza dev’essere preservato e consentito a tutti”.