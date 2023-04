Ex RMI: Di Paola (M5S): Aumento Istat è buona notizia per lavoratori che offrono servizi essenziali nei Comuni

“I lavoratori del reddito minimo di inserimento riceveranno un cospicuo aumento del trattamento economico come forma di adeguamento Istat. Si tratta di oltre 250 euro in più all’anno per ciascuno dei lavoratori che prestano opera in diversi Comuni dell’Isola. Il governo regionale ha accolto i nostri appelli”.

A darne notizia è il vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola che, con diversi atti parlamentari aveva incalzato il governo regionale ad appostare le necessarie somme in bilancio in favore dei lavoratori ex RMI.

“Siamo moderatamente soddisfatti per questo aumento – spiega Di Paola – che arriverà anche in maniera retroattiva ma ovviamente sappiamo che questa cifra non è assolutamente congrua per retribuire dei lavoratori che reggono talvolta dei servizi essenziali per i Comuni del Nisseno e dell’Ennese. Per questa ragione stiamo già al lavoro per proporre al governo Schifani un percorso normativo che dia finalmente certezze a questi lavoratori” – conclude Di Paola.