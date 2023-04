Donna uccisa accidentalmente dal figlio di 8 anni con un colpo di pistola

Secondo quanto si apprende sarebbe stato il figlio di otto anni, forse per un gioco trasformatosi in tragedia, a uccidere Rkia Hannaoui, la donna di Ariano Polesine uccisa con un colpo di arma da fuoco alla testa.

Il bimbo sarebbe arrivato a casa, per ragioni ancora tutte da chiarire, con in mano la pistola di un vicino di casa e li’, forse giocando o scherzando con l’arma, avrebbe fatto fuoco. Nella mattinata di oggi era stata ritrovata l’arma in un terreno poco lontano dall’abitazione della donna