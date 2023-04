Conte le “canta” a Giancarlo Cancelleri: “Abbiamo fatto bene a mantenere la regola dei due mandati”

– ”Non voglio parlare dei singoli, dico soltanto che chi si è proposto ieri come nostro sindaco per correre a CATANIA, oggi lo ritroviamo a condividere la visione politica di Schifani, Dell’Utri e Cuffaro. Abbiamo fatto una buona scelta a mantenere ferma la regola dei due mandati. Mi piace oggi non parlare di lui ma ricordare i tantissimi, cito Fico, Taverna, Crimi e tantissimi altri, che a dispetto della regola dei due mandati sono qui a darci una mano condividendo principi e valori per cui loro stessi hanno combattuto per anni”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, a margine dell’assemblea della Rete dei numeri pari in corso alla Casa internazionale delle donne, commenta l’adesione a Fi di Giancarlo Cancelleri.