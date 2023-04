Cede piattaforma, 2 operai morti e uno ferito

Due operai sono morti, questa mattina, a Noverasco di Opera (Milano), a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata durante lavori di potatura. Un terzo è rimasto ferito in modo grave.

Lo hanno comunicato 118 e Vigili del fuoco che si trovano sul posto con l’elisoccorso e altri mezzi. Il cedimento è avvenuto in via Carl Marx 16, in un centro sportivo dove si pratica il golf.

Sono precipitati da una ventina di metri e sono rimasti schiacciati sotto la struttura i tre operai rimasti coinvolti nel gravissimo incidente sul lavoro.

Lo ha riferito il 118 confermando il bilancio di due morti, di 69 e 51 anni, e di un ferito grave, di 25 anni. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso e ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico, la frattura delle gambe e di un braccio. A preoccupare di più è il trauma subìto al capo. Dall’ospedale hanno spiegato che il paziente è in condizioni estremante gravi.