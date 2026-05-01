Campofranco ha il suo primo chirurgo: è il giovane dott. Calogero Scozzaro

CAMPOFRANCO. Ci sono storie che raccontano meglio di tante parole cosa significa partire da un piccolo paese e arrivare lontano. L’amministrazione comunale ha inteso celebrare con orgoglio il percorso del dott. Calogero Scozzaro, primo chirurgo campofranchese, esempio concreto di impegno, studio e determinazione.

Dalla laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e lode, fino alla specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale presso l’Università di Messina, il suo percorso è stato costruito giorno dopo giorno con sacrificio e passione.Durante la pandemia ha dato il suo contributo nei reparti Covid e nelle USCA, dimostrando senso del dovere in uno dei momenti più difficili per il nostro Paese.

Oggi presta servizio presso la Clinica Cappellani di Messina, continuando a distinguersi per professionalità e competenza, affiancando anche un’importante attività di ricerca scientifica con numerose pubblicazioni.Il suo traguardo non è solo personale, ma appartiene a tutta la comunità di Campofranco. È la dimostrazione che anche da un piccolo paese si possono raggiungere risultati importanti e affermarsi in ambiti di eccellenza.A lui va il nostro più sincero augurio per un futuro ricco di soddisfazioni professionali e umane, con la certezza che il suo esempio possa essere fonte di ispirazione per tanti giovani del nostro paese. “Campofranco è orgogliosa di te”, ha concluso l’amministrazione comunale.