Cade da finestra, è morta per raggiungere il cane

Svolta decisiva nelle indagini sulla donna precipitata nel vuoto ieri mattina in via del Pavone, a Viterbo. In tarda serata si è appreso che da una prima ricostruzione della squadra mobile si trattato di un tragico incidente.

Yyelice Altagracia Martinez, questo il suo nome, avendo dimenticato le chiavi, avrebbe tentato di calarsi dal terrazzo condominiale per rientrare nel suo appartamento, dove si trovava il suo cagnolino. Ed è stato proprio l’amore per il suo CANE che le è stato fatale. Infatti, sempre dalle prime ricostruzioni della polizia, sembra che il CANE fosse sul terrazzo dell’appartamento, e questo avrebbe spinto la donna a tentare di calarsi senza chiedere l’intervento dei vigili del fuoco.