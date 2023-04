16enne sposta mobili per un video su TikTok: la madre lo rimprovera e lui l’accoltella

Per girare un video su TikTok e allestire, quindi, un set congeniale alle riprese, un 16enne di Savona ha iniziato a spostare mobili in casa.

La madre, contrariata, lo ha rimproverato e così è scoppiato un violento litigio, che è presto degenerato quando è spuntato un coltello nelle mani del figlio. La donna è riuscita a schivare fendenti agli organi vitali potenzialmente mortali, ma è rimasta ferita a una mano e dovrà essere operata. Il figlio, dopo l’aggressione e dopo aver messo a soqquadro l’abitazione, è fuggito.

In strada ha danneggiato due auto, tra le quali quella della madre. Successivamente, tornato a casa, è stato fermato dai carabinieri chiamati dai vicini. Ora è in una comunità, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova: dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio e danneggiamento, come riporta La Repubblica.

I fatti si sono svolti a Savona nel pomeriggio del 13 aprile, quando il 16enne ha deciso di girare un video da pubblicare sul suo profilo TikTok. Così ha iniziato a spostare i mobili di casa. Al rimprovero della madre, ha prima risposto con insulti e minacce; poi, ha preso un coltello in cucina e ha iniziato a colpirla. Due fendenti, andando a segno, hanno ferito la donna in maniera grave alla mano.

Grazie all’allarme lanciato dai vicini di casa, sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. Ma la furia del giovane, già noto alle forze dell’ordine perché non nuovo a questi episodi di violenza nei confronti della madre e di coetanei, come riferisce La Repubblica, non si era placata. Una volta in strada ha danneggiato due auto, tra cui quella della madre.

Alla fine di questo pomeriggio di sangue e violenza, il 16enne è stato arrestato e accompagnato presso un centro di prima accoglienza, in attesa della decisione che prenderà il Tribunale per i Minorenni di Genova.