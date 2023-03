Una coppia sposata da record, 91 modifiche corporali in due

Coppia sposata da record con 91 modifiche corporali in due. Non solo tatuaggi e piercing, ma anche impianti sottocutanei e tanto altro. Victor Hugo Peralta e Maria Gabriela Peralta raccontano a “Lo Show dei record” come si sono conosciuti e da dove nasce la loro passione.

“Il nostro amore per l’arte corporale è nato con noi, perché siamo artisti, dipingiamo. – racconta Maria Gabriela Peralta – Ho trovato l’amore della mia vita e non riesco a immaginarlo senza tatuaggi. La mia prima modifica me l’ha regalata Victor: un impianto di diamante, ha detto ‘così non lo perdi'”.

“La mia prima trasformazione è stata impiantare tre stelle sulla fronte 12 anni fa, ma il primo tatuaggio risale a quando avevo 11 anni – spiega Victor Hugo Peralta – ora ne ho 52, sono oltre 40 anni che mi tatuo. Per gli 82 anni di mio padre gli ho regalato il suo primo tatuaggio: il volto di mia madre, così può averla sempre con sè”.

Victor ha 41 modifiche corporali, Gabriela 50 per un totale di 91, cifra che regala loro il titolo di coppia sposata dei record.