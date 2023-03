SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito ha reso noto alla cittadinanza che, a causa di problemi organizzativi, in via del tutto eccezionale e solo per questa settimana il programma della raccolta differenziata prevede alcune varianti.

La prima è che la raccolta del secco residuo avverrà venerdì 17/03 anziché giovedì; la seconda invece è che la raccolta della carta avverrà giovedì 16/03 anziché venerdì.