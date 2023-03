Salvini, ‘il Ponte sullo Stretto è la casella di un puzzle. Decreto siccità in Cdm la prossima settimana’

Il decreto per il Ponte sullo Stretto “non è la fine di un percorso è la casella di un puzzle”. Lo dice a il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini intervenendo all’evento organizzato da Federcasa su rigenerazione urbana e nuova residenzialità.

“Se spendo 12 miliardi per velocizzare i treni tra Palermo e MESSINA, – argomenta Salvini – e altrettanti per rafforzare i treni tra Salerno e Reggio Calabria e poi quei tre chilometri mi impediscono di continuare il viaggio e devo smontare i treni e metterci un’ora e mezza per metterli sui traghetti non avremmo fatto investimenti intelligenti”.

Infine Salvini parla del decreto siccità che “vorremmo portare in consiglio dei ministri la prossima settimana”.