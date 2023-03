Il questore Ricifari su arresto indiziati rapina a Gela: “Complimenti ai poliziotti che hanno dimostrato alla Città che la Polizia è presente e attiva”

CALTANISSETTA. Dopo il fermo di due pregiudicati indiziati di essere gli autori della rapina consumata lo scorso 4 marzo ai danni di un imprenditore, si registrano le dichiarazioni del Questore di Caltanissetta, il dott. Emanuele Ricifari: “faccio i più sentiti complimenti ai poliziotti di Gela che, ancora una volta, hanno dimostrato alla città che la Polizia di Stato è presente e attiva nel contrasto alle consorterie criminali, come alla criminalità comune.

Grazie al felice coordinamento delle indagini della Procura della Repubblica sono stati assicurati alla giustizia i pericolosi criminali, verosimilmente responsabili della rapina che, per le modalità di esecuzione, ha allarmato i commercianti e la popolazione di Gela. Ringrazio il Prefetto Chiara Armenia – ha poi concluso il Questore Ricifari – per le espressioni di stima e apprezzamento rivolte all’operato del Commissariato e raccomando a tutti coloro che hanno funzioni rappresentative nella società civile di non lasciarsi andare a valutazioni generiche e implicitamente ingenerose con chi ogni giorno, con serietà e impegno, fa tutto il possibile per garantire la sicurezza dei gelesi. Auspicabile sarebbe la stessa efficacia di azione da parte di tutti gli altri attori sociali”.