Giovane muore dissanguato nel tentativo di scavalcare la cancellata dell’abitazione di un amico

Morto dissanguato scavalcando la cancellata dell’abitazione di un amico. E’ accaduto a Parma. Protagonista della tragica vicenda un giovane di 28 anni, consulente per un’azienda attiva nel campo della ristorazione e chef diplomato. Il giovane, che ha cercato di scavalcare la cancellata di un’abitazione in via Partigiani d’Italia – come riporta Parma Today – ha perso la vita dopo essersi procurato una grave ferita che gli ha reciso l’arteria femorale.

Durante l’incidente, il giovane ha perso i sensi e non è riuscito a chiedere aiuto. La famiglia dell’amico del ragazzo lo ha visto riverso nel giardino. Sul posto sono intervenuti, invano, i sanitari del 118, gli uomini della Squadra Mobile, delle Volanti e della Polizia scientifica che si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.