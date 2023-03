Futsal, serie C1. La Pgs Vigor San Cataldo “sbanca” Carlentini: mercoledì sera, Leonforte al PalaMaira

Prosegue il pirotecnico inseguimento della PGS Vigor San Cataldo al Gela che è primo nel girone B del campionatore di serie C1 di futsal con un vantaggio di tre lunghezze. Le due battistrada continuano a vincere e convincere. Pesante e corposa vittoria della Vigor che si è imposta per 1 a 0 sull’ostico campo del Carlentini; perentoria, e di analogo spessore, la risposta del Gela che ha sbancato, in provincia di Messina, il campo del Barcellona per 4 a 1.

La Pgs Vigor San Cataldo ha conquistato, fuori dalle mura amiche, il prezioso bottino pieno. Mister Lo Porto ha schierato inizialmente Camilleri, Martorana, Niccoli, Marquez e l’under Agnello.

Ritmi lenti e pallino del gioco in mano ai sancataldesi, che provano subito dalla lunga distanza un paio di conclusioni con Niccoli. I padroni di casa cercano in contropiede di sorprendere Camilleri e compagni ma con scarsi risultati. Un copione che si ripeterà costantemente. Vigor troppo sprecona con Niccoli, con Martorana e con Agnello.

Il gol che sposta gli equilibri porta la firma dello spagnolo Marquez (nell’ultimo periodo veramente brillante e determinante), sul finire della prima frazione, che dopo una conclusione ribattuta, “spara” un destro violentissimo che passa sotto le gambe dell’estremo difensore.

Il secondo tempo inizia con la ASD Carlentini C5 in possesso palla e la Vigor più “attendista” che però non sfrutta a dovere alcune ghiotte possibilità per raddoppiare. Errori che potrebbero pesare sull’esito della contesa. Una “nefasta” profezia che sembra avverarsi a tre minuti dalla fine: l’arbitro fischia un fallo al limite dell’area; botta tremenda ma Camilleri chiude la porta e respinge con il petto l’insidiosa conclusione, facendo “tirare” un sospiro di sollievo ai compagni ed ai tifosi.

Non c’è tempo per riposare, mercoledì 15 marzo al “Palamaira” di San Cataldo, alle ore 20, arriva l’A.p.d. Città di Leonforte: per sperare di agganciare la vetta i sancataldesi “devono” continuare a vincere.