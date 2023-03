Eccellenza. Ancora una sconfitta 1-0 per la Nissa sul campo della capolista Enna: decide il rigore di Cocimano

Un rigore di Cocimano al 59′ ha condannato la Nissa alla sconfitta contro la capolista Enna complicando non poco il suo cammino verso la salvezza diretta. La squadra di Alessio Sferrazza a Enna ha giocato una gara nel complesso generosa, anche se ha dovuto, soprattutto nel primo tempo, arretrare il proprio raggio d’azione per limitare le offensive dei padroni di casa che hanno colto una traversa con Carioto.

Nella ripresa la Nissa, dopo il gol, ha cercato di scuotersi prestando il fianco alle ripartenze dell’Enna che, grazie al successo sui biancoscudati, s’è portato in testa al girone A di Eccellenza. Il futuro presidente della Nissa, Luca Giovannone, analizzando il difficile momento della squadra, ha sottolineato: “Ad Enna abbiamo dimostrato che la squadra c’è; contro il Misilmeri sarà la partita della svolta”.

Il presidente in pectore della Nissa ha poi rilevato: “Il mister Alessio Sferrazza, oggi,contro la nuova capolista del torneo ha dimostrato di avere il “controllo”della squadra. Ero sicuro che sarebbe stato così, ma ne ho avuto la conferma. Ho visto tutta la partita in diretta streaming… Abbiamo concesso poco e siamo stati puniti solo da un calcio di rigore. Il nostro campionato può decidersi, sabato al “Tomaselli” contro il Don Carlo Misilmeri! Tutta la società supporterà totalmente i calciatori della Nissa fino alla salvezza matematica e anche dopo.Conquistiamola Insieme”.

La Nissa in questo momento ha 28 punti tre in più rispetto alla coppia Castellammare e Leonfortese che è anche l’ultima squadra facente parte dell’attuale griglia play aut. E sabato prossimo appuntamento imperdibile per i tifosi della Nissa in casa contro il Don Carlo Misilmeri per centrare un successo ritenuto fondamentale per risalire una classifica che si sta facendo critica.