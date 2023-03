Caltanissetta. “Noi con l’Italia”. Continua l’iniziativa, del programma “Moderatamente” con il secondo caminetto

CALTANISSETTA. Continua l’iniziativa, del programma Moderatamente con il secondo caminetto. L’iniziativa di approfondimento politico & culturale “ModerataMente”, organizzata dal gruppo Noi con l’Italia” di Caltanissetta, di cui è vice coordinatore provinciale Alfredo Fiaccabrino, in 8 caminetti tematici ha come obiettivo quello di affrontare tematiche di interesse collettivo e di proporre soluzioni programmatiche in vista delle prossime elezioni comunali. Mercoledì scorso si è tenuto il secondo intervento nel quale si è parlato di Edilizia e urbanistica, testimonial dell’evento l’arch. Salvatore Alù autorevole esperto del settore.

Si è parlato di rigenerazione urbana, di come progettare la centralità nelle periferie, della ricerca di soluzioni semplici e veloci, di come fare coincidere gli interessi tra centro economico e centro urbano, “Il cortile sotto casa è una risorsa per la collettività e per le famiglie che va tutelata come patrimonio urbano della città”.

In questa occasione è stata avviato un accreditamento delle iniziative associative immediatamente spendibili per la città di Caltanissetta con l’intento di promuoverle attraverso la costituzione di un comitato scientifico (un pool tra amministratori, commercianti, esperti ed associazioni) in grado di svilupparle. L’indirizzo programmatico sul tema dibattuto ha evidenziato alcune priorità di intervento su cui si sta già lavorando: riduzione il disagio abitativo, bilanciamento tra centro e periferia, sviluppo delle ville comunali. Prossimo appuntamento, il 4 aprile 2023 con il tema: Giustizia.