Tir travolge bicicletta: morta sul colpo una donna di 38 anni

Una donna di 38 anni è morta investita da un mezzo pesante tra piazzale Loreto e viale Brianza, nei pressi della stazione Centrale di Milano. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta dal mezzo.

Nell’impatto la 38enne non ha avuto scampo. La bicicletta a causa dello scontro si è spezzata a metà, con la ruota anteriore rimasta schiacciata sotto a una delle motrici del Tir. La dinamica è in fase di indagine da parte degli agenti della Polizia locale anche con l’acquisizione delle immagini delle telecamere in zona.