Sommatino. A Pizzoferro ritirati a costo zero cassonetti ed indumenti abbandonati

SOMMATINO. Dopo il ritiro dei cassonetti per gli indumenti da parte della Ditta che si occupa del servizio, ieri mattina sono stati rimossi anche gli indumenti che erano stati gettati in prossimità dei cassonetti a Pizzoferro. La bonifica del sito, come ha spiegato l’amministrazione comunale, è avvenuta a costo zero per l’Ente, grazie all’intervento degli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti.

I Comuni dell’Srr 4 stanno portando avanti le pratiche per una convenzione, a costo zero, con una Ditta che effettuerà il ritiro degli indumenti usati. L’amministrazione comunale ha infine reso noto che aggiornerà la cittadinanza sulle nuove modalità di ritiro.