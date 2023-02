Campionato Basket Promozione. Il Cusn batte La Fenice e consolida il secondo posto in classifica

Continua il cammino del CUSN verso la vetta della classifica consolidandosi al secondo posto in classifica in solitaria. La compagine allenata da Coach Turturici, al rientro dopo due domenica di sosta, si conferma solida e compatta tra le mura domestiche del Pala Cannizzaro, nella partita di domenica 19 febbraio, in una partita semplice sulla carta ma spigolosa per la carica messa in campo dai giovani e volenterosi ragazzi di Priolo.

Partita non semplice dovuta anche un po’ al fermo forzato del campionato con i padroni di casa un po’ tesi e poco fluidi come nelle precedenti gare, ma i veterani di mille battaglie Benedetto Mazzurco (12 punti) Giuseppe Giannavola (8 punti) e Fabio Iacolino (11 punti) fanno valere esperienza e voglia di vincere mettendo a segno canestri pesanti e cambi di ritmo, portando per mano i compagni alla vittoria, coadiuvati dal solito Alessandro Minore (8 punti) presente in ogni angolo del campo sia in attacco che in difesa sia dal giovane Calogero Messina che, sebbene febbricitante, dimostra sempre di essere in continua crescita. Buona la prestazione di Ciccio Leone, giovane in crescita e di Mauro Madonia, la “roccia umana”.

La squadra capitanata da Davide Barbera porta a casa così due punti fondamentali per il continuo del campionato in attesa del classico scontro di sabato prossimo con i cugini Gelesi. Il sogno continua.