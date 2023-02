Basket maschile Promozione. Il Cusn si aggiudica il derby con il Gela e consolida il secondo posto in classifica

Nel campionato di Promozione di basket maschile il CUSN Basket vince e convince nell’ostico campo di Gela. La squadra allenata da Coach Turturici dà prova di carattere battendo fuori casa la compagine gelese in un match combattuto sino alla fine. Partono forte i cugini gelesi che fanno valere la fisicità e la stazza dei propri lunghi e il CUSN paga l’assenza sotto canestro delle torri Armatore e Madonia, chiudendo i il primo quarto con uno svantaggio di 6 punti ma, dove manca in altezza, il quintetto nisseno mette esperienza, cuore, grinta e velocità, recuperando palloni e segnando canestri pesantissimi arrivando all’intervallo lungo sotto solo di 1 punto.

La partita svolta grazie all’esperienza di Fabio Iacolino (10 punti), che mette una tripla fondamentale in un momento caldissimo della partita, insieme ad un Claudio Lacagnina (23 punti) ispirato, concreto e risoluto, il più classico Ale Minore (11 punti) che fa valere la sua freschezza e la sua fisicità, nonché un capitan Barbera (13 punti) che nonostante un box and one rognosa dirige in tandem con il sempre crescente Calogero Messina la regia della squadra. Ottime le prove anche della guardia Francesco “Ciccio” Leone, sempre più maturo, e di Mario Paruzzo (4 punti) generoso su ogni pallone e presente in difesa.

Il CUSN si porta sino a più 10 a pochi minuti dalla fine e nonostante Gela provi in tutti i modi a riportarsi sotto, la corazzata nissena resiste e si conferma unita sino alla fine portando a casa altri due punti fondamentali, consolidandosi al secondo posto a sole due lunghezze dalla capolista Ragusa battuta fuori casa dalla Salus Sport Priolo prossima avversaria del quintetto nisseno. Vittoria che il presidente Prof Armatore, il dirigente Frangiamore, e tutta la squadra dedicano all’amico e compagno Pippo Grosso.