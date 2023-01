Tentato omicidio e tentata rapina per due minorenni che hanno spinto ragazzo di 15 anni sotto treno in corsa

A Seregno, gli agenti della Questura di Monza e la Polizia Ferroviaria, hanno eseguito un fermo per tentato omicidio e tentata rapina a carico di due minorenni che ieri hanno spinto sotto un treno in corsa un ragazzino di 15anni.

Secondo quanto emerso dalle indagini sarebbe stata una ragazza contesa e un messaggino “di troppo” a scatenare l’aggressione. Il fermo è stato disposto dal pm per i Minorenni di Milano, che in questura ha condotto e diretto le indagini. I due giovani sono stati portati dai poliziotti al Cpa di Torino.

Il 15enne è stato ricoverato in ospedale dopo la caduta nello spazio tra il binario e le ruote del convoglio. Ha riportato varie ferite, ma non è in pericolo di vita.