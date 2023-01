Settantaduenne perde la vita schiacciato dalla sua stessa auto mentre attende il proprio nipotino

Una tragedia la cui dinamica lascia stupiti. Un settantaduenne residente a Castel d’Azzano, ha perso la vita schiacciato dalla sua stessa auto, una grossa Volvo, con marcia automatica che aveva parcheggiato a cavallo del marciapiede per aspettare il nipotino di sei anni che era stato invitato alla festa di un amichetto.

Resta da capire cosa possa aver causato la tragedia sulla quale in queste ore sono in corso indagini. L’auto, una volta che s’è messa in movimento ha schiacciato il settantaduenne contro il muretto senza lasciargli scampo.

Sul posto sono arrivati immediatamente un’automedica del Suem 118 e i Vigili del Fuoco, con due mezzi e una squadra, che hanno provveduto a spostare l’auto. I soccorsi, tuttavia, sono risultati vani. L’auto è stata sottoposta a sequestro.