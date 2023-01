Serradifalco. Ecco i gettoni di presenza per i consiglieri comunali nel corso del 2022

SERRADIFALCO. Per l’annualità 2022 ammonta a 1812,72 euro la spesa per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali in occasione delle sedute consiliari. Il costo riguarda 10 dei 12 consiglieri comunali. Il gettone di presenza è di 23,24 euro.

Nell’elenco relativo alle sedute del Consiglio comunale, non sono stati compresi i consiglieri comunali Basilio Martino ed Enza Maria Surrenti in quanto gli stessi godono dell’indennità di funzione essendo stati nominati Assessori comunali.

I consiglieri comunali più presenti nel 2022 sono risultati Silvia Aquilina per la maggioranza consiliare e Calogero Safonte per la minoranza del M5S. In entrambe i casi, i due consiglieri sono stati presenti alle 10 sedute consiliari che si sono celebrate nel 2022 e gli verrà corrisposta la somma di 232,40 euro.

Per quanto riguarda la maggioranza consiliare, Daria Pace ha partecipato a 8 sedute consiliari e gli verranno corrisposti 183,92 euro, mentre Serena Nuccio che ha partecipato a 6 sedute consiliari si vedrà corrisposta la somma di 139,44 euro. Danila Iannello, invece, con 8 sedute consiliari, si vedrà corrisposti 185,92 euro. Stesso importo anche per Massimo Alaimo, mentre Rosa Insalaco, avendo preso parte a sole 3 sedute consiliari, riceverà 69,72 euro.

Per quanto riguarda Laura Petix, gli saranno corrisposti 162,68 euro avendo preso parte a 7 sedute consiliari, mentre Leonardo Ingrao, con la partecipazione a 9 sedute, si vedrà riconosciuta la somma di 209,16 euro. Infine Alessandro Safonte, avendo preso parte a 9 sedute, si vedrà riconosciuta la somma di 2009,16 euro.