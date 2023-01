Lotteria Italia: vinti 6 mln in Emilia-Romagna

La Lotteria Italia 2022 premia l’Emilia Romagna con vincite per 6 milioni di euro: il primo premio da 5 milioni va a Bologna, mentre a Parma si festeggia il quinto premio da un milione di euro. In questa edizione, rileva agipronews, nella regione sono stati venduti 540.750 biglietti, con un calo del 6,4% rispetto al 2021, quando ne furono acquistati 577.660. Bologna, proprio la città in cui è stato centrato il premio più alto, si conferma leader delle vendite con 189.410 tagliandi (-9,5%), davanti a Modena che chiude a quota 71.080 (-3,7%).

Segno positivo per Parma (+3,5%) con 62.300 biglietti staccati. Un dato che testimonia la particolare magia che gli italiani attribuiscono ai biglietti acquistati in città e che conferma il legame con questo gioco tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.