Food: Federcuochi ai giovani, “Prima si impara poi si guadagna”

Ma quale sfruttamento, tutta esperienza. Dopo le polemiche sulle condizioni di lavoro dei giovani stagisti nelle cucine stellate seguite alla chiusura annunciata dal Noma di Copenaghen, la federazione dei cuochi interviene sul tema ribaltando il punto di vista.

“Il termine sfruttamento e’ un’esagerazione – spiega all’AGI Alessandro Circiello, portavoce Federcuochi e esperto di alimentazione – . Si puo’ usare se sei un laureato in uno studio di avvocati o in una redazione e ti fanno fare fotocopie invece che seguire casi o notizie, ma in una cucina non ci sono mansioni che possano essere definite sfruttamento perche’ c’e’ sempre da imparare, da qualsiasi pratica. Anche se peliamo una patata o puliamo le verdure, stiamo facendo qualcosa di importante, perche’ si tratta di sicurezza alimentare. Immaginiamo cosa accadrebbe se un commensale trovasse della terra nel piatto”.