Caltanissetta, nuovo responsabile sezione Sicurezza Cibernetica: è il sostituto commissario Massimo Carrubba

Dal primo gennaio c’è un nuovo responsabile alla sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Caltanissetta, infatti, il sostituto commissario Massimo Carrubba sostituisce il pari qualifica Calogero Butera, che ha terminato il suo servizio attivo il 31 dicembre 2022 ed è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età.

La Polizia ringrazia il sostituto commissario coordinatore Calogero Butera per il servizio svolto in questi anni alla Polizia Postale e, prima ancora, alla Squadra Mobile della Questura nissena.