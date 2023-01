Caltanissetta, è morto Marco Pignataro: mercoledì 4 gennaio il funerale nella chiesa di S. Paolo, alle ore 16

CALTANISSETTA – Dolore e cordoglio a Caltanissetta per la scomparsa del 53enne Marco Pignataro che è morto oggi pomeriggio; l’ex presidente dell’Associazione Famiglie Numerose di Caltanissetta era molto conosciuto per la sua attiva partecipazione al Cammino Neocatecumenale.

Purtroppo l’emoraggia cerebrale che lo aveva colpito lo scorso 26 dicembre si è rivelata fatale per il marito di Beatrice Di Carlo, padre di 9 figli e nonno di 3 nipoti: persona molto stimata e apprezzata da chi lo conosce.

Martedì 3 gennaio, alle ore 20 si svolgerà una veglia funebre nella chiesa di S.Paolo, dove mercoledì 4 gennaio alle ore 16, sarà celebrato il funerale dal vescovo Mario Russotto.

La famiglia del defunto ha chiesto di non comprare fiori o corone e di non fare le offerte usuali dei riti funebri (cosiddetti fiori che non marciscono) ma, in chiesa, saranno collocati due contenitori per fare una raccolta in aiuto alla famiglia di Marco.