Caltanissetta. Ancora riconoscimenti letterari al poeta Salvatore Amico e a sua figlia Corinne

CALTANISSETTA. Ancora riconoscimenti per il poeta e scrittore Salvatore Amico e sua figlia Chiara Corinne. Salvatore si è classificato al secondo posto ex – aequo per una lirica in lingua poetica siciliana alla VI Edizione del Concorso Regionale di Poesie in Lingua Siciliana, dedicato a “Giuseppe Serroy”, organizzato dalla CNA di Agrigento.

L’evento si è svolto ad Agrigento presso “Casa Sanfilippo”, nella splendida cornice della Valle dei Templi. La giuria era composta da: Francesco Curaba (presidente), Enza Ierna, Stefania Ierna, Enzo Alessi, Enzo Argento, Liliana Arrigo, Giuseppina Iacono Baldanza, Tonina Rampello e Giovanna Neri. La regia artistica affidata ad Enzo Alessi e la lettura delle motivazioni a cura dell’attrice Maria Grazia Castellana.

Nel corso della cerimonia si sono esibiti i musicisti Ugo Adamo al violino, Federico Orefice al sax e il gruppo folkloristico “Città di Agrigento”, diretto da Riccardo Cacicia. Oltre questo riconoscimento la giuria della XXX Edizione del Premio Piemonte Letteratura di Torino, organizzato Dal Centro Studi Cultura e Società, ha conferito al poeta la Menzione d’onore per una lirica in lingua italiana.

Altra Menzione d’onore, per una lirica sul tema del Natale, alla 1^ edizione del Concorso “Un Presepe di Poesie e Fiabe” organizzato dall’Associazione Culturale “Teseo” di Milazzo (ME), presieduta dal Dr. Attilio Andriolo. Nell’ambito dello stesso Concorso Chiara Corinne si è classificata al 1° posto con una filastrocca sul tema del Natale.