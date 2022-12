Motori, Scarpinato ai “Caschi d’oro”: «Sport motoristici volano di sviluppo turistico per la Sicilia»

«È stato un onore e una grande emozione premiare Arturo Merzario per i 50 anni dall’ultima vittoria della Ferrari nella Targa Florio. Una gara simbolo della vocazione motoristica della Sicilia, terra dove è possibile coniugare passione sportiva e turismo. È questa la direttrice su cui ci muoviamo per promuovere la destagionalizzazione delle presenze, la riqualificazione delle aree interne e la nascita e il consolidarsi di nuove opportunità di lavoro».

Lo dichiara l’assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo, Francesco Scarpinato, che ieri ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei “Caschi d’Oro”di Autosprint, l’evento, giunto alla sua 57esima edizione, che assegna riconoscimenti ai protagonisti nazionali e internazionali che si sono distinti nel mondo del racing.

Scarpinato ha ricordato come l’Isola sia un luogo ideale per gli sport motoristici. A partire dall’Autodromo di Pergusa, «sostenuto in parte dalla Regione Siciliana, che ha visto negli anni ospitare le prove dei più prestigiosi campionati internazionali. Oggi – aggiunge Scarpinato – l’impianto è funzionale e ristrutturato in molte sue parti, dall’asfalto del circuito alle protezioni, dagli spalti sino ai servizi medici e di primo soccorso, ed ancora la sala stampa, la direzione gara e le strutture di supporto agli staff tecnici. Fattori sui quali vogliamo puntare per la sua valorizzazione come generatore di sviluppo per tutto il territorio.

Voglio anche ricordare il “Giro di Sicilia delle auto storiche”, evoluzione naturale della Targa Florio. Manifestazione che in 31 anni di successi e di passione ha coinvolto migliaia di automobilisti e attratto l’attenzione di media nazionali e internazionali. Questi eventi possono dare un contributo fondamentale per incentivare nuovi arrivi di visitatori, lo sviluppo delle attività ricettive e la promozione di tutte le eccellenze siciliane, anche enogastronomiche».