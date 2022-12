Monopattini: in arrivo casco e targa contro Far West incidenti

Casco e targa per chi va in monopattino. Sono le misure annunciate dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che andranno a integrare il nuovo codice della strada. Il motivo e’ l’alto numero di incidenti che vedono protagonisti questi veicoli della mobilita’ ‘dolce’ che fin dal loro esordio sono sbarcati in strada senza una cornice amministrativa di riferimento che ne regolasse luoghi, velocita’, sanzioni per la circolazione.

Pensati per essere i mezzi ‘dell’ultimo miglio’, ovvero utilizzabili per brevi distanze, oggi molti usano il monopattino per spostamenti regolari e persino per le consegne a domicilio. In strada se ne vedono sempre di piu’, ma non sempre in situazioni di sicurezza.

Monopattini i problemi non sono mancati, soprattutto per chi e’ chiamato a garantire la sicurezza nelle nostre strade. Esemplare e’ il caso del comandante della polizia Locale di Torino che nel 2019 rassegno’ le proprie dimissioni per le multe fatte ai Monopattini elettrici entrando in contrasto con l’amministrazione della sindaca Chiara Appendino.

Oggi i Monopattini si muovono indisturbati nel traffico locale, anche in strade ad alto scorrimento o in zone buie senza alcun tipo di segnalatori luminosi. Troppi morti nelle strade dovute ai Monopattini ? L’Istat ha calcolato che nel 2021 gli incidenti con Monopattini elettrici in Italia, quasi quadruplicati, passando dai 564 dell’anno precedente a 2.101, mentre i feriti sono stati 1.980 – di cui 1.903 conducenti, 77 passeggeri e 127 pedoni investiti – a fronte dei 518 complessivi del 2020.

I morti sono stati dieci, uno dei quali era un pedone. Lo scorso anno gli spostamenti sui Monopattini elettrici sono stati piu’ di 35mila, diffusi in tutti i territori, con percorrenze che hanno superato i 7,4 milioni di chilometri. Secondo il rapporto Aci-Istat nella Capitale sono stati 198 i Monopattinielettrici coinvolti in incidenti nel 2021, con 179 feriti e 4 morti, mentre nel 2020 si erano registrati 70 incidenti, con 64 feriti e nessuna vittima.

Numeri che dimostrano i rischi legati a questo tipo di mezzi e da qui l’opportunita’ di intensificare iniziative di formazione, accanto all’adeguamento normativo e dei dispositivi di sicurezza. Per le amministrazioni, oltre al fronte della sicurezza, il tema della mobilita’ elettrica spesso fa rima con decoro urbano. Secondo l’Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility nel 2020 si contano oltre 35.000 Monopattini elettrici condivisi e oltre 34.000 biciclette elettriche condivise, rispetto ai 4.000 e 33.000 del 2019.

A Roma per esempio dove c’e’ stata un’esplosione di compagnie che offrono la possibilita’, questi hanno finito per ‘invadere’ i marciapiedi del centro storico in maniera disordinata, tanto da costringere l’amministrazione Gualtieri a una stretta. Il Campidoglio e’ al lavoro su un nuovo regolamento che punta a ridurre il numero degli operatori della sharing mobilita’, portandoli a tre per i Monopattini ed altrettanti per le bici. Ma anche a tagliare, sensibilmente, la quantita’ di questi mezzi. L’obiettivo e’ infatti di passare da 14.500 a 9mila Monopattini e da 12.500 a 9mila bici.