Italia, sparatoria durante le riunione di condominio: 3 donne uccise, 4 i feriti

A Fidene, quartiere nord di Roma, al culmine di una lite durante una riunione di condominio, un uomo ha sparato alcuni colpi uccidendo tre donne.

Altre quattro persone sono rimaste ferite, alcune di loro sarebbero in gravi condizioni. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine allertate dalle molte chiamate. L’uomo è stato bloccato e si trova in stato di fermo: stando a quanto emerso, soffrirebbe di problemi psichici. Alla base della sparatoria ci sarebbero antiche ruggini condominiali per la gestione del Consorzio.

Il fatto è avvenuto nella mattina di domenica. In base a quanto si apprende uno dei partecipanti, un uomo, nel corso della riunione avrebbe estratto la pistola e avrebbe sparato in direzione delle donne.

Gualtieri: episodio che sconvolge la città – “Gravissimo l’episodio di violenza che sconvolge la nostra città. Tre vite spezzate e feriti gravi per una sparatoria durante una riunione di condominio. Sono in contatto con il Prefetto e domani parteciperò al Comitato per l’ordine e la sicurezza. La mia vicinanza alle famiglie”. Lo scrive, su Twitter, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.