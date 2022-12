Italia, Natale: 4 su 10 spenderanno al massimo 250 euro

Regali fatti a mano, gift card, ricerche online. Tutto per cercare di contenere o quantomeno nprevedere la spesa dei regali di Natale in un periodo di alta inflazione e maxi spesa per energia elettrica e riscaldamento con quasi la metà che spenderà al massimo 250 euro e una fascia che non vuole spendere nulla. Secondo un’indagne della app finanziaria Revolut, in collaborazione con la società di ricerche Dynata, (su un campione rappresentativo della popolazione italiana di 1000 individui) questo Natale 4 italiani su 10 intendono spendere meno di 250 euro per tutte le spese relative a regali, cibo e viaggi.

Il 34% spenderà invece tra i 250 e i 500 Euro, mentre il 15% è disposto a spendere anche 1000 Euro. Solo il 5% spenderà oltre i 1000 euro. Il 6% degli intervistati ha dichiarato invece di non voler spendere affatto (nemmeno un centesimo!). Inoltre in tema di viaggi oscillano tra due tendenze opposte: “il 51% degli intervistati aspetterà Babbo Natale a casa, vicino alla famiglia, mentre il 29% viaggerà per visitare amici e parenti o acquistando un viaggio per farsi un regalo”.

La scelta di viaggiare a Natale sembra essere più una preferenza legata all’età, la percentuale sale infatti al 40% nella Generazione Z. Lo scorso anno i clienti Revolut italiani, che contempla la funzione Soggiorni per i viaggi, hanno speso in media 187 Euro a testa per le vacanze nel mese di dicembre Sui regali 6 italiani su 10 faranno diverse ricerche per poter trovare dei regali che possano rientrare nel budget e 1 su 5 ha iniziato a risparmiare già da tempo (quasi 1 su 3 nella fascia 18-24 anni) per mettere da parte il denaro necessario. Il 32% degli intervistati ha però identificato anche delle soluzioni efficaci per risparmiare: il 15% sta pensando di fare a mano alcuni regali (la percentuale tra le donne e nella fascia 25-34 anni sale al 19%) e il 17% valuta le gift card, utili a non sforare proprio perchè hanno un prezzo fisso o che in alcuni casi può essere deciso dall’acquirente.