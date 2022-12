Argentina campione: a Napoli esplode la festa

Argentina campione, ed a Napoli esplode la festa nella finale del Mondiale in Qatar contro la Francia. Già questa mattina in pieno centro cittadino un lungo corteo di napoletani e argentini ha raggiunto il murales di Maradona in un pellegrinaggio quasi laico. In tantissimi si erano riversati per intonare canti ed esporre striscioni e bandiere dell’Albiceleste.

In molti hanno seguito la partita ai Quartieri Spagnoli, nei pressi del Murale di Maradona, e proprio lì è scoppiata la grande festa, alla quale si sono uniti tantissimi napoletani che, in assenza dell’Italia a questi Mondiali, hanno festeggiato l’ Argentina Argentina campione, ea Napoli esplode la festa Questa mattina il corteo verso il murale di Maradona Roma, 18 dic.