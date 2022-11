Sicilia, migranti. Musumeci: “Battono bandiera tedesca, si rivolgano a Berlino”

“Battono bandiera tedesca, si rivolgano a Berlino”. A dirlo, in una intervista al Corriere della Sera è il neo ministro del Mare Nello Musumeci, parlando dello sbarco di ieri sera a Catania. “Chi si trova in difficoltà in mare va sempre soccorso”, dice. “Ma una nave è un pezzo di Stato -aggiunge – E la legge impone a quello Stato di farsi carico di chi ha soccorso”. Musumeci si augura che “l’Ue sappia essere solidale”. “La sua inerzia diventa sponda per chi fa commercio di esseri umani. Il Presidente Meloni si è espressa in modo così compiuto in Europa he resta poco da aggiungere”. Sullo ‘sbarco selettivo’ di ieri, Musumeci spiega: “Il ministro Piantedosi in Cdm ha illustrato la linea, approvata all’unanimità. I casi umani dei fragili saranno sempre tenuti in considerazione, ma la nave che batte bandiera tedesca ha il dovere di chiedere al governo tedesco di prendersi in carico quei migranti”.

Poi, parlando della delega ai porti data a Salvini, Musumeci dice: “Le deleghe sono specifiche, il mio ministero funziona da coordinamento e programmazione tra quei ministeri che riconducono al sistema mare.

Alle Infrastrutture è in capo la Guardia costiera”. Sul Ponte di Messina, l’ex Governatore siciliana dice che “non è un capriccio, un tir ci mette anche tre ore a passare lo Stretto. Assurdo”.