San Cataldo. Due pensionati hanno curato potatura degli alberelli nel Parco Urbano “Achille Carusi”

SAN CATALDO. Sono tanti i cittadini che hanno deciso di sostenere l’ impegno e il cammino dell’Associazione Straula per la promozione e valorizzazione del Parco Urbano Achille Carusi. Un aspetto che l’associazione ha accolto con piacere e legittimo orgoglio. C’è sempre più gente che, rivolgendosi a componenti dell’associazione chiede: “posso piantare un albero con voi?”, oppure “come posso aiutarvi?”.

Frasi che, ovviamente, costituiscono altrettanti stimoli per quanti sono impegnati a puro titolo di volontariato nella valorizzazione di questo progetto che intende dare alla comunità di San Cataldo un parco urbano nel quale le prossime generazioni possano avere un punto di riferimento in termini di vivibilità ambientale.

In particolare, in questi giorni due pensionati hanno messo a loro disposizione tempo ed esperienza per la potatura degli alberelli. Un gesto che l’associazione Straula ha apprezzato parecchio. Salvatore e Rosario, questi i loro nomi, con il loro gesto, hanno dimostrato che basta veramente poco per rendersi utili alla collettività e per portare avanti un’opera meritoria per un progetto di tutti e ognuno.