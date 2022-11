Ripristino Province. Sangiorgi: “Preoccupati per il disegno di legge del Pd; Schifani attui propria legge di riforma”

Riceviamo e pubblichiamo nota del presidente del Comitato nazionale pro Province Giuseppe Sangiorgi sulla questione legata al ripristino o meno delle province.

“Se da un lato apprendiamo con viva soddisfazione, le dichiarazioni rilasciate dal presidente Renato Schifani sulla volontà di ripristinare le Province e l’elezione diretta, dall’altro rimaniamo preoccupati per il disegno di legge presentato dal partito democratico.

Quel partito che ha messo in atto riforme di difficile applicazione, azzerando la politica del territorio e lasciando la guida degli enti ad una burocrazia autoreferenziale e dannosa, con una classe dirigente spesse volte non all’altezza delle situazioni, consegnandole impropriamente a commissari straordinari e a sindaci metropolitani di passaggio e delegittimati dalla sentenza della Corte Costituzionale.

Auspichiamo, vista la disastrata legge Delrio e le fallimentari riforme non riforme conseguenziale del Governo Crocetta, che il Presidente Schifani vada oltre i già proclami di Musumeci e che si impegni nel mettere in atto una propria legge di riforma sulla quale potranno convergere tutte le forze politiche, per riconsegnare gli enti a dei rappresentanti istituzionali che sappiano assolvere ai compiti di programmazione e controllo entrambi assenti dal lontano 2012.

Politici eletti direttamente che con responsabilità siano in grado di organizzare finalmente gli enti sovracomunali con strutture organizzative compatibili alle esigenze dei territori, dei cittadini e delle imprese in base alle attuali competenze o a quelle che eventualmente Governo e Assemblea riterranno di assegnare”.

Salvatore Giuseppe Sangiorgi