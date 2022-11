DELIA. Sono iniziati i lavori di riqualificazione di parte dell’isola pedonale di via Petilia-Lo ha reso noto il sindaco Gianfilippo Bancheri.

Durante questo mese di Novembre, infatti, stanno partendo i lavori per il rifacimento della pavimentazione del cortile di via Pagliarello e di un parte dell’”isola pedonale” di via Petilia (nello specifico il tratto compreso tra il Corso Umberto e la via Dei Santi).