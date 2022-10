SAN CATALDO. S’è conclusa in Chiesa Madre la Via Crucis in preparazione alla solennità patronale del Ss. Crocifisso.

Nella circostanza, ad officiare il rito religioso è stato l’arciprete don Alessandro Giambra nel contesto di un evento nel quale giovani e famiglie insieme si sono ritrovati accomunati in un momento di preghiera per la comunità ecclesiale, per le povertà nel mondo, per il dono della pace.