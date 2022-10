Caltanissetta: il 29-30 ottobre sul Monte Capodarso e Valle dell’Imera tante attività sportive e naturalistiche

Sono in fase di organizzazione, nella Riserva naturale Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale, gestita da Italia Nostra Onlus, delle attività utili a consentire una fruizione diversificata, sia per tipologia di interessi che per età, dell’area protetta.

Il 29 ottobre dalle ore 9:30 alle 12:30, si svolgerà una dimostrazione di Mountain bike per giovani atleti e neofiti presso il circuito del Green Park “Nibbio Reale” di C.da Sabucina in territorio di Caltanissetta.

L’attività sportiva sarà condotta da preparatori atletici specializzati ed è finalizzata a promuovere gli sport pleinair come mezzo educativo e ricreativo.

Lo stesso giorno si svolgerà una passeggiata nell’area naturale della Riserva con il supporto di guide naturalistiche messe a disposizione dal Servizio Turistico Regionale di Enna che illustreranno gli aspetti storici, floro faunistici, antropologici e paesaggistici.

Il giorno successivo, lungo l’ex regia trazzera, che da C.da Capodarso conduce in cima allo stesso monte, avrà luogo la gara di campionato regionale “Cronoscalata MTB Monte Capodarso”; l’attività sportiva organizzata dall’A.S.D. Special Bikers Team è inserita nel calendario Regionale FCI gare fuoristrada anno 2022.

L’evento è patrocinato oltre che dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, dal Comune di Caltanissetta – Assessorati all’Ambiente e allo Sport, nonché dal Servizio Turistico Regionale di Caltanissetta ed Enna.