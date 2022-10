Associazione camperisti nisseni, grande giubilo per la ““Festa del Socio di fine Estate 2022”

Clima di giubilo per la “Festa del Socio di fine Estate 2022” dell’associazione dei camperisti nisseni che si è svolta a Marina di Ragusa, camping “Baia del Sole”, dal 14 al 16 ottobre, ed alla quale hanno preso parte circa 140 camperisti; le tre giornate sono state vissute dai partecipanti in maniera goliardica e spensierata.

L’Associazione ha offerto prodotti di gastronomia tipica ragusana. L’Associazione Camperisti Nisseni, fa parte dell’Unione Club Amici – Federazione nazionale a favore del turismo itinerante e dei campeggiatori (di seguito UCA).

Si riparte dunque progressivamente con le iniziative dell’associazione, che registra circa 110 soci, che ha ripreso ad operare nell’autunno del 2021 dopo lo stop imposto dalla pandemia. Alacre l’opera del neo Presidente, Nicola Ricottone, coadiuvato dal nuovo Direttivo: molteplici le iniziative già messe in cantiere: gite sociali molto partecipate e apprezzate dai Soci, dove si sono toccate mete, luoghi e Borghi del territorio Siciliano anche premiati a livello nazionale, quali Novara di Sicilia, Geraci Siculo, Caccamo

Tra gli associati da segnalare la presenza del nisseno Delfino La Ferla, presidente regionale UCA ed anche consigliere nel direttivo nazionale come area Sicilia, che ha indetto una riunione dell’UCA Sicilia, a Caltanissetta il 19 novembre, per la ratifica della propria nomina, nonché per l’intera riorganizzazione del progetto UCA nell’Isola. Tale riunione è già stata autorizzata dal Presidente Nazionale UCA, il nisseno Ivan Perriera, che, trasferitosi ad Isernia da parecchi anni è stato recentemente riconfermato Presidente UCA (dal 1996) all’unanimità nell’ultima assemblea Nazionale svoltasi a Parma nel settembre scorso, durante lo svolgimento della manifestazione “Il Salone del Camper”.